Seyhan Nehri'nde Kano ve Kürek Sörfü Coşkusu

Seyhan Nehri'nde Kano ve Kürek Sörfü Coşkusu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın Seyhan Nehri, hafta sonu gerçekleştirilen etkinliklerle kano ve kürek sörfü tutkunlarının akınına uğradı. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlenen su korteji ile vatandaşlar keyifli anlar yaşadı.

Seyhan Nehrinde kano ve kürek sörfü keyfi

ADANA - Adana'nın boğazı olarak tabir edilen Seyhan Nehrine vatandaşlar, hafta sonunu fırsat bilip kano ve kürek sörfü kullanmak için akın etti.

Çukurova, Yüreğir ve Seyhan ilçelerini birbirine bağlayan Seyhan Nehri hafta sonu vatandaşlar tarafından uğrak noktası haline gelmiş durumda. Tatili fırsat bilip kano ve kürek sörfü kullanmak için gelen vatandaşlar nehirde doyasıya eğlendi. Seyhan Nehri'nde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı. Bayrama özel su korteji düzenlendi.

' Seyhan Nehri'nde bu kadar keyif alacağımı düşünmemiştim '

Seyhan Nehri'nde kürek keyfi yapmak için Konya'dan gelen Kübra Turun, "Etkinliğe ilk defa katılıyorum çok keyifliydi. Konya'dan geldim, bu kadar keyif alacağımı düşünmemiştim. Gerçekten çok güzeldi. Etkinlik korkularımızı yendirdi. 19 Mayıs'ı kutlamak çok güzeldi, heyecan dolu bir andı. Herkesin bir arada olması, bayrakları rutin ve nizami bir şekilde sallamamız büyük bir heyecandı. Düşmeden de keyifli bir şekilde ilerleyebiliyorsunuz. Sıklıkla geleceğim, hatta muhtemelen tayin olarak geleceğim" diye konuştu.

Suyun üzerinde 19 Mayıs'ı kutlamanın çok güzel olduğuna değinen Ahmet Yücel, "Seyhan Nehri'nde yapılan bu spora ilk defa katıldım. Çok heyecanlı ve çok güzeldi. Burada 19 Mayıs için etkinlik de düzenlendi. Gayet coşkulu ve güzel bir aktiviteydi. Herkese katılmalarını tavsiye ediyorum. Heyecanlı bir aktiviteydi, suyun üzerinde 19 Mayıs'ı kutlamak daha bir heyecan kattı. Elimizde bayraklar ile şölen ve müzik eşliğinde 19 Mayıs'ı kutladık. İlk etapta bende de korku ve endişe vardı ama sudan hiçbir zaman korkmadım sadece düşer miyim korkusu vardı, dışarıdan göründüğü kadar asla zor bir spor dalı değil. Herkese tavsiye ediyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / UMUT DAĞLI - Genel
İtalyanlar Osimhen'in yeni adresini duyurdu

Anlaşma tamam gibi! Osimhen'in yeni adresini duyurdular
Can pazarı kamerada! Köprüye çarpınca yelkenlere asılı kaldılar

Can pazarı kamerada! Gemi köprüye çarpınca askerler asılı kaldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yemen'den İsrail'e füze saldırısı

İsrail'i yatağından kaldıran saldırı! Şüphe ettikleri tek bir grup var
Gölge başkan Ertan Yıldız itirafçı oldu! Ekrem İmamoğlu'yla ilgili neler anlattı neler

Gölge başkan itirafçı oldu! İmamoğlu'yla ilgili neler anlattı neler
Komşularıyla yemekte buluşan Emel Sayın'dan unutulmaz bir akşam

Komşularıyla yemekte buluştu, unutulmaz bir akşam yaşattı
Görüntü bomba! Erdoğan, Macron'un beden diliyle üstünlük kurma çabasına izin vermedi

Üstünlük kurmaya çalışan Macron'u tek hareketiyle mat etti
Fenerbahçe'nin kiralık yolladığı futbolcu gittiği takımda kral oldu

Kiralık yolladıkları futbolcu gittiği takımda kral oldu
Tarihte ilk! 3. Lig ekibi bir maçını kazanırsa UEFA Avrupa Ligi'ne katılacak

3. Lig ekibi bir maçı daha kazanırsa UEFA Avrupa Ligi'ne katılacak
19 Mayıs'ta 3 büyükşehirde toplu taşıma ücretsiz olacak

Yarın 3 büyükşehirde toplu taşıma ücretsiz olacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.