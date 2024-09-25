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İstanbul'da 4 katlı yalı rekor fiyatla satılığa çıkartıldı

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İstanbul Sarıyer'de yer alan 4 katlı yol yalısı, 625 milyon lira rekor fiyatla satışa sunuldu. 11 odalı ve boğaz manzaralı yalı, açık yüzme havuzuna da sahip.

Sarıyer Büyükdere'deki bir yol yalısı rekokr fiyatla satılığa çıkartıldı. 4 katlı yalının 900 metrekare kullanım alanına sahip olduğu öğrenildi.

625 milyon lira değer biçilen yalı, Sadberk Hanım Müzesi ile Surp Boğaz Klisesi arasında kalıyor. 550 metrekarelik bir arazi üzerinde brüt bin 200 metrekare, net 900 metrekare kullanım alanına sahip 4 katlı yalıda 11 oda, 2 salon ve 5 banyo bulunuyor. Açık yüzme havuzu da bulunan boğaz manzaralı olan yalının tarihi eser statüsünün bulunmadığı öğrenildi.

İstanbul'da 4 katlı yalı rekor fiyatla satılığa çıkartıldı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ŞÜHEDA KIROĞLU - Genel

Büyükdere İstanbul Ekonomi Sarıyer Emlak

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Yorumlar (5)

ARSLANOĞLU Hakan:

Yalıyı ben satın alsam, 2 gün içinde yük gemisi yalıya çarpar.

49
2
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Yusuf ODEMIS:

ALıcı kerizini bekliyor.

36
7
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Halit:

almaktan vazgeçtim masrafını bile karşılayamam

24
3
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Ünal Bakmaz:

pazarlık varmı

25
2
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Murat Turna:

Alınır

9
7
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