İstanbul'da 4 katlı yalı rekor fiyatla satılığa çıkartıldı

Sarıyer Büyükdere'deki bir yol yalısı rekokr fiyatla satılığa çıkartıldı. 4 katlı yalının 900 metrekare kullanım alanına sahip olduğu öğrenildi.

625 milyon lira değer biçilen yalı, Sadberk Hanım Müzesi ile Surp Boğaz Klisesi arasında kalıyor. 550 metrekarelik bir arazi üzerinde brüt bin 200 metrekare, net 900 metrekare kullanım alanına sahip 4 katlı yalıda 11 oda, 2 salon ve 5 banyo bulunuyor. Açık yüzme havuzu da bulunan boğaz manzaralı olan yalının tarihi eser statüsünün bulunmadığı öğrenildi.