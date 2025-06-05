Kurban Bayramı Öncesi Pazarlar Dolup Taştı

Pazarda bayram yoğunluğu

TEKİRDAĞ - Kurban Bayramı arefesinde Süleymanpaşa'daki Perşembe pazarı vatandaşların akınına uğradı, alışveriş yoğunluğu zaman zaman izdihama dönüştü.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde kurulan Perşembe pazarı, Kurban Bayramı arefesinde adeta dolup taştı. Sabah saatlerinden itibaren pazara gelen yüzlerce vatandaş, bayram öncesi meyve-sebze, kıyafet ve bayramlık ihtiyaçlarını almak için pazara akın etti. Tezgahlar önünde oluşan uzun kuyruklar ve kalabalık nedeniyle bazı alanlarda yürümekte bile zorluk yaşandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, pazar alanı ve çevresinde güvenlik önlemlerini artırarak yoğunluk nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı denetimlerini sürdürdü. Polis ekiplerinin yanı sıra zabıta ekipleri de yoğunluğun olduğu bölgelerde düzen sağlamak için görev yaptı.