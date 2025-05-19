İzmir'de 19 Mayıs coşkuyla kutlandı

İZMİR - İzmir'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, gösterilerle kutlandı. İzmir Valiliği tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programda birçok etkinlik gerçekleştirildi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı programı, İzmir Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşti. Törene, İzmir Valisi Süleyman Elban, Ege Ordu Komutanı Orgeneral İrfan Özsert, İzmir İl Emniyet Müdürü Celal Sel, Gençlik ve Spor İzmir İl Müdürü Murat Eskici, siyasi partilerin temsilcileri ve milletvekilleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

"Meşale, gençlerin ellerinde sonsuza dek yanmaya devam edecektir"

İzmir Valisi Süleyman Elban, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada şu sözlere yer verildi: " 106 yıl önce bugün, 19 Mayıs 1919'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak yaktığı kurtuluş meşalesi, milletimizin bağımsızlık ve hürriyet mücadelesinde yepyeni bir dönemin başlangıcı olmuştur. Bu kutlu yürüyüş; esaret dayatmalarına baş eğmeyen, sahip çıkan bir milletin ayağa kalkışıdır. 19 Mayıs, tarihin akışını değiştiren bir uyanış, milletçe küllerimizden yeniden doğuşumuzdur. Gazi Mustafa Kemal, Milli Mücadele'yi başlatırken gücünü doğrudan milletten almış, en büyük umudu ise gençliğe bağlamıştır. 19 Mayıs'ı gençliğe armağan eden Atatürk, 'Ey yükselen yeni nesil, istikbal sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizlersiniz' sözleriyle de Cumhuriyet'i gençlere emanet etmiştir. Bugün, geçmişin köklü mirasından aldığı ilhamla geleceğe yön veren, değerlerine bağlı, çağın gerekliliklerini kavrayan ve hedefleri yüksek tutan bir gençlik görmekten büyük gurur duyuyoruz. Gençler; bu ülkenin yarınlarını şekillendirecek aklın, vicdanın ve cesaretin temsilcileridir. Onların hayalleri, ülkemizin ufkunu genişletecek; azimleri Türkiye Yüzyılı'nı inşa edecektir. Gençlerimiz, yalnızca ailelerinin değil; aynı zamanda bu ülkenin, bu milletin de umududur. Şanlı ecdadımızdan emanet aldığımız bu vatanı daha ileriye taşıyacak olan yine gençlerdir. Vatan, bayrak ve tam bağımsız Türkiye idealinin sembolü olan meşale, gençlerin ellerinde sonsuza dek yanmaya devam edecektir. Bu duygularla; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Milli Mücadele'nin tüm kahramanlarını, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor; 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum."

Program İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nün çelenk sunma töreni ile başladı ve ardından kutlama programına geçildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı sonrası Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici konuştu. Eskici, "Bugün burada Türk milletinin bağımsızlık yolundaki ilk adımını attığı, tarihimizin en anlamlı günlerinden biri olan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın hep birlikte kutlamanın gururunu yaşıyoruz. 19 Mayıs 1919 sadece bir tarih değil, esarete baş kaldırılan ve özgürlük ateşinin yakıldığı gündür. O gün Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Samsun'a çıkarak başlattığı kurtuluş mücadelesi milletimizin birlik ve inançla yeniden ayağa kalkmasının mirası olmuştur" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın bayram mesajının aktarılmasının ardından öğrenciler; şiir okudu. Atatürk'ün Gençliğe Hitabesinin okunmasının ardından bayrak ve Atatürk posteri gösterisi eşliğinde Gençliğin Ata'ya Cevabı okundu. Tören ardından gösteriler ile devam etti. Dokuz Eylül Üniversitesi Folklor Topluluğu, İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi Halk Dansları Topluluğu ile birlikte İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün tekvando, jimnastik, ritmik jimnastik, güreş gösterisi gerçekleştirildi. Dev Türk Bayrağı ile Atatürk posterinin konfeti ve balonlar eşliğinde öğrenciler tarafından alanda açılması sonrası alandaki program sonra erdi.