Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Galatasaray Renkleriyle Aydınlatıldı

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Galatasaray Renkleriyle Aydınlatıldı
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Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Galatasaray Renkleriyle Aydınlatıldı
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Galatasaray'ın 25. şampiyonluğuna özel olarak Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, gece saatlerinde sarı ve kırmızı renklerle aydınlatıldı. Bu etkinlik, hem boğaz trafiğinde hem de sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü "sarı-kırmızı" renklerle aydınlatıldı

İSTANBUL - Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Galatasaray'ın 25'nci şampiyonluğunu ve 5. yıldızı kazanması sonrasında "sarı-kırmızı" renklerle aydınlatıldı.

Galatasaray'ın 2024-2025 sezonunu şampiyon bitirmesi ve 5. yıldızı kazanması sebebiyle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, gece saatlerinde "sarı-kırmızılı" renklere büründü. Sarı kırmızılılar ligde şampiyonluğa ulaştığı için köprü, kulübün renkleriyle ışıklandırıldı.

Gece saatlerinde sarı ve kırmızı renklere bürünen köprü, hem boğaz trafiğinde hem de sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENİS DERDİMENTOĞLU - Genel
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