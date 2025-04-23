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Deprem Sonrası Akaryakıt İstasyonlarında Uzun Kuyruklar

Deprem Sonrası Akaryakıt İstasyonlarında Uzun Kuyruklar
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İstanbul'da 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından trafik yoğunluğu yaşanırken, akaryakıt istasyonlarında da vatandaşlar tarafından uzun kuyruklar oluşturuldu. İnsanlar, olası bir geceyi sokakta geçirme ihtimaline karşı hazırlık yapıyor.

Depremden dakikalar sonra, akaryakıt istasyonlarında kuyruk oluştu

İSTANBUL - İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından trafik kilitlenirken, akaryakıt istasyonlarında da

uzun kuyruklar oluştu.

Yaşanan korku dolu anların ardından insanlar geceyi de sokakta geçirebilme ihtimaline karşı harekete geçti. Trafikte yaşanan yoğunlukla birlikte vatandaşlar, akaryakıt istasyonlarına akın etti. Kimi alacağı bir kaç yiyeceğin haricinde, aracının deposunu da doldurmaya ihmal etmedi. Uzun kuyrukların oluştuğu istasyonlar, vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HURŞİT TOPAL - Genel
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