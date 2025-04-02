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Ahlat'ta CHP'nin Boykot Çağrısına Uymayan Vatandaşlar Alışverişe Devam Etti

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Bitlis'in Ahlat ilçesinde vatandaşlar, CHP'nin yapılan 1 günlük alışveriş boykotuna uymayarak normal günlerdeki şekilde marketlere akın ettiler. Yerli ve milli ürünlere yönelen vatandaşlar, boykotun yalnızca İsrail menşeli mallara yönelik olduğunu belirttiler.

Ahlat'ta vatandaşlar boykot çağrısına uymadı

BİTLİS - Bitlis'in Ahlat ilçesinde vatandaşlar CHP'nin boykot çağrısına uymadı. Vatandaşlar normal günlerdeki gibi marketlerden alışverişini yaparak günlük ihtiyaçlarını giderdi.

Ahlat ilçesindeki vatandaşlar, CHP tarafından yapılan 1 günlük alışveriş yapmama boykotuna uymadı. Bayram sonrası ilçe esnafı iş yerlerini açarken vatandaşlar da normal günler gibi marketleri doldurarak alışverişlerini yaptı. İlçedeki vatandaşlar, boykotu İsrail menşeli ürünlere yaptıklarını, yerli ve milli ürünlerden alışveriş yaptıklarını dile getirdiler. Marketten alışveriş yapan vatandaşlardan Yunus Nazlı, "Bugün boykot çağrıları vardı. Çağrılara uymadık geldik ülkemizin yerli ve milli ürünlerini aldık. Evimizin tüm ihtiyacını gördük. Aynı zamanda biz sadece boykot işlemlerimizi katil Siyonist İsrail'in mallarına yapıyoruz. Ülkemizin yanındayız. Milli ürünlerimize sahip çıkacağız. Bütün vatandaşlarımıza sesleniyorum. Gelin yerli ve milli ürünlerimize sahip çıkıp alalım. Boykot çağrılarına uymayalım" dedi.

Ahlat'ta CHP'nin Boykot Çağrısına Uymayan Vatandaşlar Alışverişe Devam Etti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÖZKAN OLCAY - Genel
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