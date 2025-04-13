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Adilcevaz'da Besiciler Kar Esareti Yaşıyor

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Bitlis'in Adilcevaz ilçesindeki besiciler, bahar mevsiminde aniden bastıran kar yağışı nedeniyle zor günler geçiriyor. Yüksek kesimlerde yaşayan hayvancılar, hayvanlarını meraya götürdüklerinde beklenmedik şekilde karla karşılaşıyor ve bu durum onları zor durumda bırakıyor.

Besicilerin kar esareti sürüyor

BİTLİS - Bitlis'in Adilcevaz ilçesinin yüksek kesimlerinde hayvancılık yapan besicilerin bahar mevsimine rağmen kar esareti devam ediyor.

Adilcevaz'ın yüksek rakımlı köylerinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle Süphan Dağı eteklerinde bulunan 2150 rakımlı Sütey Yaylası ve Çanakyayla köyünde yaşayan besiciler, nisan ayında yağan kar nedeniyle zor anlar yaşıyor. Sabah saatlerinde hayvanlarını otlatmak için meraya götüren besiciler, aniden bastıran kar yağışı nedeniyle zor anlar yaşadı. Adeta kışı yeniden yaşadıklarını belirten Çanakyayla köyünden Abdullah Akkuş, "Mart ayında beklediğimiz kar nisan ayında geldi. Yazı beklerken kış tekrardan geri bastırdı. Sabah hayvanlarımızı otlatmak için meraya gönderdik ancak öğle saatlerinde yağan kar yağışı nedeniyle köye geri getirmek zorunda kaldık. Kış için stokladığımız ne otumuz kaldı ne de samanımız" dedi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ORHAN EMEN - Genel
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