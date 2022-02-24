Tekvando: Dünya Başkanlık Kupası - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ

SAĞLIK

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tekvando: Dünya Başkanlık Kupası

AA, Fatih Gazioğlu - Spor
 - Güncelleme:
Tekvando: Dünya Başkanlık Kupası

Türkiye, Arnavutluk'ta düzenlenen Dünya Tekvando Başkanlık Kupası'nda gençler kategorisinde 4 madalya kazandı.

Türkiye, Arnavutluk'ta düzenlenen Dünya Tekvando Başkanlık Kupası'nda gençler kategorisinde 4 madalya kazandı.

Avrupa Tekvando Birliği tarafından Durres kentinde gerçekleştirilen organizasyonun gençler kategorisinin ikinci gününde 8 sıklette karşılaşmalar yapıldı.

Tatamiye çıkan milli sporcular 1 altın, 1 gümüş ve 2'si bronz olmak üzere toplam 4 madalya kazandı.

Genç kızlar +68 kiloda Zehra Begüm Kavukcuoğlu altın madalya kazanarak kürsünün en üst basamağına çıktı. 49 kiloda yarışan Elif Sude Akgül gümüş madalyanın sahibi olurken, aynı kiloda Hacer Akçay ve 55 kiloda Meryem Elif İyin ise bronz madalya kazandı.

Milli tekvandocular tercihlerine göre bu yıl yapılacak Olimpik Kilo Kategorileri Avrupa Şampiyonası veya Avrupa Ümitler Tekvando Şampiyonası'na kota hakkı elde etti.

Organizasyon yarın gençler ve yıldızlar kategorilerinde 4 sıklette yapılacak müsabakalarla devam edecek.

Tekvando: Dünya Başkanlık Kupası

Tekvando: Dünya Başkanlık Kupası

AA / Fatih Gazioğlu - Spor

Başkanlık Kupası, Bronz Madalya, Taekwondo, Türk, Spor, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title