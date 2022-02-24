Tekvando: Dünya Başkanlık Kupası

Türkiye, Arnavutluk'ta düzenlenen Dünya Tekvando Başkanlık Kupası'nda gençler kategorisinde 4 madalya kazandı.

Avrupa Tekvando Birliği tarafından Durres kentinde gerçekleştirilen organizasyonun gençler kategorisinin ikinci gününde 8 sıklette karşılaşmalar yapıldı.

Tatamiye çıkan milli sporcular 1 altın, 1 gümüş ve 2'si bronz olmak üzere toplam 4 madalya kazandı.

Genç kızlar +68 kiloda Zehra Begüm Kavukcuoğlu altın madalya kazanarak kürsünün en üst basamağına çıktı. 49 kiloda yarışan Elif Sude Akgül gümüş madalyanın sahibi olurken, aynı kiloda Hacer Akçay ve 55 kiloda Meryem Elif İyin ise bronz madalya kazandı.

Milli tekvandocular tercihlerine göre bu yıl yapılacak Olimpik Kilo Kategorileri Avrupa Şampiyonası veya Avrupa Ümitler Tekvando Şampiyonası'na kota hakkı elde etti.

Organizasyon yarın gençler ve yıldızlar kategorilerinde 4 sıklette yapılacak müsabakalarla devam edecek.