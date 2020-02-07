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Gençlerbirliği, Trabzon İdman Ocağı maçına hazır

Türkiye Kadınlar İkinci Futbol Ligi'nde şampiyonluk yarışı veren Kayseri Gençlerbirliği, 13. hafta maçında yarın kendi evinde Trabzon İdman Ocağı'nı konuk edecek.

07.02.2020 13:38 | Son Güncelleme: 07.02.2020 13:38
Gençlerbirliği, Trabzon İdman Ocağı maçına hazır

Türkiye Kadınlar İkinci Futbol Ligi'nde şampiyonluk yarışı veren , 13. hafta maçında yarın kendi evinde 'nı konuk edecek.


Ligde zirve yarışını yakından ilgilendiren Gençlerbirliği-Trabzon İdman Ocağı karşılaşması yarın Argıncık 1 Nolu Saha'da saat 13.00'da başlayacak. Karşılaşmayı Kayseri Bölgesi'nden Cem Eray Eşmekaya, Furkan Ulu ve Turan Çelik hakem üçlüsü yönetecek. Bu önemli maçın hazırlıklarını sorunsuz şekilde tamamlayan Kayseri ekibinde eksik oyuncu bulunmuyor. Morallerin iyi olduğu takımda tek düşünce ise üç puan. Bu zorlu doksan dakika öncesinde Kayseri Gençlerbirliği 24 puan ile 4. sırada bulunurken, Trabzon İdman Ocağı ise topladığı 12 puan ile 8. sırada yer alıyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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