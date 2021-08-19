Gençlerbirliği Sportif Direktörü Baki Mercimek: "Önemli bir forvet transferini tamamlamak üzereyiz"
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Gençlerbirliği Sportif Direktörü Baki Mercimek: "Önemli bir forvet transferini tamamlamak üzereyiz"

Gençlerbirliği Sportif Direktörü Baki Mercimek: 'Önemli bir forvet transferini tamamlamak üzereyiz'
Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak - Haberler | Spor

TFF 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nin sportif direktörü Baki Mercimek, önemli bir forvet transferini tamamlamak üzere olduklarını belirtti.

TFF 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nin sportif direktörü Baki Mercimek, önemli bir forvet transferini tamamlamak üzere olduklarını belirtti.

Baki Mercimek, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, transfer sürecinde geçmiş yılların dezavantajını yaşadıklarına işaret etti.

Gençlerbirliği'nin geçmiş yönetimce itibar kaybına uğratıldığını kaydeden Mercimek, bu yüzden transferde sıkıntı yaşadıklarını ifade ederek, "Bazı görüştüğümüz isimler de bu ön yargıyı gördük. Amacımız kulübümüzün finansal gerçeklerini bilerek, bu gerçeklere uyarak transferler yapmaktı. Şimdiye kadar da bunu başardığımızı söyleyebilirim. Gençlerbirliği taraftarı son derece bilinçli, gönülden temiz bir şekilde takımlarını destekliyorlar. Taraftarlarımızın gönülleri ferah olsun ve niyetimden kimsenin şüphesi olmasın." değerlendirmesinde bulundu.

Baki Mercimek, transfer çalışmalarının devam ettiğine dikkati çekerek, "Önemli bir forvet transferini de tamamlamak üzereyiz. Buna ihtiyacımız olduğunu herkes biliyor. Alacağımız bu isim, şu an hali hazırda bir takımı olan, takımıyla sezon öncesi kamp geçiren bir isim. Bu sebeple süreç biraz uzadı. Belki orta sahaya da bir takviye gelecektir. Hocamız Metin Diyadin'in isteği doğrultusunda bu çalışmaları yürütüyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak

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Gençlerbirliği Sportif Direktörü Baki Mercimek: "Önemli bir forvet transferini tamamlamak üzereyiz" - Haberler Spor
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