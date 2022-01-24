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Gençlerbirliği'nin Unutulmaz Başkanı İlhan Cavcav

Dugout - Haberler | Spor

Gençlerbirliği Spor Kulübü'nün 5 yıl önce vefat eden onursal başkanı İlhan Cavcav, altyapıya verdiği önem, yetiştirdiği futbolcular, teknik direktör değişiklikleri ve basına verdiği demeçlerle Türk futbolunda iz bıraktı.

Gençlerbirliği Spor Kulübü'nün 5 yıl önce vefat eden onursal başkanı İlhan Cavcav, altyapıya verdiği önem, yetiştirdiği futbolcular, teknik direktör değişiklikleri ve basına verdiği demeçlerle Türk futbolunda iz bıraktı.

Dugout - Spor Haberleri

Gençlerbirliği, İlhan Cavcav, Türk, Spor, Haber

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