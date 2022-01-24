Gençlerbirliği'nin Unutulmaz Başkanı İlhan Cavcav
Gençlerbirliği Spor Kulübü'nün 5 yıl önce vefat eden onursal başkanı İlhan Cavcav, altyapıya verdiği önem, yetiştirdiği futbolcular, teknik direktör değişiklikleri ve basına verdiği demeçlerle Türk futbolunda iz bıraktı.
Gençlerbirliği Spor Kulübü'nün 5 yıl önce vefat eden onursal başkanı İlhan Cavcav, altyapıya verdiği önem, yetiştirdiği futbolcular, teknik direktör değişiklikleri ve basına verdiği demeçlerle Türk futbolunda iz bıraktı.
Dugout - Spor Haberleri