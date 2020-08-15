Gençlerbirliği'nde yeni sezon hazırlıkları
Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, yeni sezon hazırlıklarını tesislerinde sürdürüyor.
15.08.2020 12:31 | Son Güncelleme: 15.08.2020 13:42
Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, yeni sezon hazırlıklarını tesislerinde sürdürüyor.
Yeni sezona İlhan Cavcav Tesisleri'nde hazırlanan başkent ekibi, günü tek antrenmanla tamamladı.
Yaklaşık 1,5 süren antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, daha sonra dar alanda oyun oynadı.
Eğlenceli geçen idman, dar alanda yapılan çift kale maçla sona erdi.
Kaynak: AA