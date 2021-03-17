Gençlerbirliği'nde Sefa Yılmaz: Fenerbahçe'nin bireysel yeteneği, yıldızı çok ancak bir sistemleri yok

Süper Lig'de Fenerbahçe'yi deplasmanda yenerek şampiyonluk yolunda büyük yara veren, aynı zamanda alt sıralardan kurtulma yolunda da önemli bir 3 puanı hanesine yazdıran Gençlerbirliği'nde Sefa Yılmaz galibiyeti yorumladı. Yılmaz, rakip kaleye çok rahat gittiklerini belirtirken, "Fenerbahçe çift forvete döndükten sonra işimiz kolaylaştı. Orta sahayı verdiler ve arkayı boşalttılar, çok alan bıraktılar. Fenerbahçe'nin bireysel yeteneği, yıldızı çok ancak bence bir sistemleri yok" dedi.

Gençlerbirliği, 21 yıl sonra Fenerbahçe'yi mağlup etti. Başkent ekibi, ligin 30. haftasında yenik duruma düştüğü maçta sarı-lacivertlileri 2-1 mağlup ederek 11 hafta sonra galip geldi. Kırmızı-siyahlılarda oyuna ikinci yarı dahil olan Sefa Yılmaz, galibiyeti anlattı.

"RAKİP KALEYE ÇOK KOLAY GİTTİK"

Karşılaşmada orta sahayı rahat geçtiklerini belirten 30 yaşındaki futbolcu, "Topu her ayağıma aldığımda karşımda tehdit görmeden ilerleyebildim. Hızlı ve kolay şekilde hemen 3. bölgeye geçtim. Bunun da nedeni, rakibimizin defansı hatta orta alanı boşaltmasıydı. Son bölümlerde, sırf benim hazırladığım 3 pozisyon var mesela. Rakip kaleye çok kolay gittik" ifadelerini kullandı.

"YILDIZ ÇOK SİSTEM YOK"

Kadıköy'deki ikinci devrede ortaya konulan futbolu anlatan Sefa Yılmaz, "Fenerbahçe çift forvete döndükten sonra işimiz kolaylaştı. Orta sahayı verdiler ve arkayı boşalttılar, çok alan bıraktılar. Defansif isim olarak sadece Gustavo kaldı. Maç içinde defansta 3'lüye bile geçtiler. Aynı anda bu kadar hücümcuyla oynayamazsınız. Açıkçası Fenerbahçe'nin bireysel yeteneği, yıldızı çok ancak bence bir sistemleri yok. Tam anlamıyla takım olabildiklerini düşünmüyorum. Bunun sıkıntısını yaşıyor gibiler. Onlar defansı tamamen bırakıp, gol atmaya odaklanınca biz de istediğimiz pozisyonları bulduk. Son vuruşlarda biraz daha dikkatli olsak, 3'ü 4'ü atabilirdik. Bu galibiyet bizim için çok anlamlıydı. Sadece 3 puan değil, özgüven de kazandık" dedi.

(FANATİK)