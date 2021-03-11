Gençlerbirliği'nde Özcan Bizati ilk idmanına çıktı
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Gençlerbirliği'nde Özcan Bizati ilk idmanına çıktı

11.03.2021 16:32 | Son Güncelleme: 11.03.2021 16:37
Gençlerbirliği'nde Özcan Bizati ilk idmanına çıktı

Spor Toto Süper Lig ekibi Gençlerbirliği'nin yeni teknik direktörü Özcan Bizati ilk antrenmanına çıktı.

Spor Toto Süper Lig ekibi Gençlerbirliği'nin yeni teknik direktörü Özcan Bizati ilk antrenmanına çıktı. 

Antrenman ısınma hareketleri ve dar alanda oynanan tempolu pas ve top kapma çalışmasıyla başladı. Yaklaşık doksan dakika süren antrenman dar alanda taktik çalışma ve çift kale maç ile noktalandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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