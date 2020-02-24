Gençlerbirliği Marşı
Süper Lig'in Ankara ekiplerinden olan Gençlerbirliği taraftarları ve klüp için yeni bir marş besteledi. Aynı zamanda Gençlerbirliği taraftarı olan ünlü tenor Murat Karahan'ın bestelediği marşı Dugout farkıyla izleyebilirsiniz.
24.02.2020 14:21 | Son Güncelleme: 24.02.2020 14:21
Süper Lig'in Ankara ekiplerinden olan Gençlerbirliği taraftarları ve klüp için yeni bir marş besteledi. Aynı zamanda Gençlerbirliği taraftarı olan ünlü tenor Murat Karahan'ın bestelediği marşı Dugout farkıyla izleyebilirsiniz.
Kaynak: Dugout
HABER YORUMLARI