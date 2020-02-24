Gençlerbirliği Marşı

24.02.2020 14:21 | Son Güncelleme: 24.02.2020 14:21

Süper Lig'in Ankara ekiplerinden olan Gençlerbirliği taraftarları ve klüp için yeni bir marş besteledi. Aynı zamanda Gençlerbirliği taraftarı olan ünlü tenor Murat Karahan'ın bestelediği marşı Dugout farkıyla izleyebilirsiniz.