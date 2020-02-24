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Gençlerbirliği Marşı

Süper Lig'in Ankara ekiplerinden olan Gençlerbirliği taraftarları ve klüp için yeni bir marş besteledi. Aynı zamanda Gençlerbirliği taraftarı olan ünlü tenor Murat Karahan'ın bestelediği marşı Dugout farkıyla izleyebilirsiniz.

24.02.2020 14:21 | Son Güncelleme: 24.02.2020 14:21

Süper Lig'in ekiplerinden olan taraftarları ve klüp için yeni bir marş besteledi. Aynı zamanda Gençlerbirliği taraftarı olan ünlü tenor 'ın bestelediği marşı Dugout farkıyla izleyebilirsiniz.

Kaynak: Dugout

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