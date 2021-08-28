Gençlerbirliği, Manisa maçına hazır
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Gençlerbirliği, Manisa maçına hazır

Gençlerbirliği, Manisa maçına hazır
Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor

Gençlerbirliği, TFF 1. Lig'in 3. haftasında yarın sahasında Manisa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Gençlerbirliği, TFF 1. Lig'in 3. haftasında yarın sahasında Manisa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, koordinasyon çalışmasıyla devam etti. İdman, dar alanda oynanan top kapma oyunuyla sona erdi.

Antrenmana yeni transfer Aksel Aktaş da katıldı.

Eryaman Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.15'te başlayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar

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