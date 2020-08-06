Gençlerbirliği Kulübü, doktoruyla yollarını ayırdı Gençlerbirliği Kulübü, futbol takımı doktoru Gürhan Dönmez ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Gençlerbirliği Kulübü, futbol takımı doktoru Gürhan Dönmez ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzün takım doktoru Sayın Gürhan Dönmez ile yollarımızı ayırdık. Gürhan Dönmez'e beş sezondur takımımıza kattığı değer, verdiği emek için teşekkür ediyor ve kariyerinde başarı diliyoruz." denildi.

Kaynak: AA