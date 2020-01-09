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Gençlerbirliği, Joe Hart'ı gündemine aldı!

Süper Lig ekibi Gençlerbirliği, Barcelona'dan Mike van Beijnen'i transfer etmesinin ardından rotasını dünyaca ünlü bir yıldıza çevirdi. Ankara ekibi, Burnley forması giyen Joea Hart'ı gözüne kestirdi.

09.01.2020 17:47 | Son Güncelleme: 09.01.2020 17:58

Ara transfer dönemine hızlı bir giriş yapan ve 'nın B Takımında forma giyen Mike van Beijnen'i kadrosuna katan , Avrupa'da ses getirecek bir transferi bitirmeye hazırlanıyor.

2 MAÇTA 5 GOL YEDİ

A Spor'un haberine göre Başkent ekibi, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Burnley'de forma giyen 'ın transferi için harekete geçti. Bu sezon takımıyla yalnızca 2 maçta görev alan ve kalesinde 5 gol gören 32 yaşındaki kaleci, takımdan ayrılmayı düşünüyor.


Haber Videosu

: Gençlerbirliği, Joe Hart'ı gündemine aldı!
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