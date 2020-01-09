Gençlerbirliği, Joe Hart'ı gündemine aldı!
Süper Lig ekibi Gençlerbirliği, Barcelona'dan Mike van Beijnen'i transfer etmesinin ardından rotasını dünyaca ünlü bir yıldıza çevirdi. Ankara ekibi, Burnley forması giyen Joea Hart'ı gözüne kestirdi.
Ara transfer dönemine hızlı bir giriş yapan ve Barcelona'nın B Takımında forma giyen Mike van Beijnen'i kadrosuna katan Gençlerbirliği, Avrupa'da ses getirecek bir transferi bitirmeye hazırlanıyor.
2 MAÇTA 5 GOL YEDİ
A Spor'un haberine göre Başkent ekibi, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Burnley'de forma giyen Joe Hart'ın transferi için harekete geçti. Bu sezon takımıyla yalnızca 2 maçta görev alan ve kalesinde 5 gol gören 32 yaşındaki kaleci, takımdan ayrılmayı düşünüyor.