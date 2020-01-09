: Gençlerbirliği, Joe Hart'ı gündemine aldı!

09.01.2020 17:47 | Son Güncelleme: 09.01.2020 17:58

Ara transfer dönemine hızlı bir giriş yapan ve Barcelona'nın B Takımında forma giyen Mike van Beijnen'i kadrosuna katan Gençlerbirliği, Avrupa'da ses getirecek bir transferi bitirmeye hazırlanıyor.

2 MAÇTA 5 GOL YEDİ

A Spor'un haberine göre Başkent ekibi, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Burnley'de forma giyen Joe Hart'ın transferi için harekete geçti. Bu sezon takımıyla yalnızca 2 maçta görev alan ve kalesinde 5 gol gören 32 yaşındaki kaleci, takımdan ayrılmayı düşünüyor.

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