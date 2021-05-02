Gençlerbirliği-Galatasaray maçından notlar
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Süper Lig'in 39. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği karşısında takımının ilk 11'inde 3 değişiklik yaptı.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Süper Lig'in 39. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği karşısında takımının ilk 11'inde 3 değişiklik yaptı.
Eryaman Stadı'nda oynanan maçta Terim, İttifak Holding Konyaspor karşılaşmasının kadrosundaki 3 ismi değiştirerek takımını sahaya sürdü.
Sarı-kırmızılılarda Etebo, Mustafa Muhammed ve Emre Kılınç'ın yerine Babel, Taylan Antalyalı ile Emre Akbaba ilk 11'de sahaya çıktı.
Galatasaray'da eksikler
Galatasaray, Ankara deplasmanına önemli oyuncularından yoksun çıktı.
Sarı-kırmızılılarda, sakatlığı bulunan Henry Onyekuru ile Etebo, Emre Kılınç, Emre Taşdemir ile Valentine Ozornwafor, kadroda yer almadı.
Galatasaray Kulübü, 4 futbolcusunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin pozitif çıktığını duyurmuştu.
Yedlin 4 maç sonra kadroya girdi
Galatasaray'da sakatlığı geçen Deandre Yedlin, maç kadrosuna dahil edildi.
Son olarak 10 Nisan'da Fatih Karagümrük maçında forma giyen Yedlin, 4 karşılaşma sonra kadrodaki yerini aldı.
Gençlerbirliği'nde tek değişiklik
Gençlerbirliği Teknik Direktörü Özcan Bizati, ilk 11'inde tek değişiklik yaptı.
Bizati, geçen hafta Atakaş Hatayaspor'a 3-1 yenildikleri maçta ilk 11'de forma giyen Sio'nun yerine Sefa Yılmaz'ı sahaya sürdü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki