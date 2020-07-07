Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçını kule vinç üzerinde izlediler
Süper Lig'in 31. haftasında Gençlerbirliği ile Fenerbahçe'yi karşı karşıya getiren mücadeleyi stadın yanındaki şantiyede çalışan işçiler vinç üzerinden izledi.
07.07.2020 19:52 | Son Güncelleme: 07.07.2020 19:59
Süper Lig'in 31. haftasında Gençlerbirliği ile Fenerbahçe'yi karşı karşıya getiren mücadeleyi stadın yanındaki şantiyede çalışan işçiler vinç üzerinden izledi.
Gençlerbirliği ile Fenerbahçe'yi karşı karşıya getiren 31. haftanın açılış mücadelesinde Eryaman Stadı yanında bulunan şantiyede, kule vinç üzerine çıkan işçiler maçın ilk yarısını takip etti. - ANKARA
Kaynak: İHA