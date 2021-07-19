Gençlerbirliği, Diego ile yollarını ayırdı
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Gençlerbirliği, Diego ile yollarını ayırdı

Gençlerbirliği, Diego ile yollarını ayırdı
Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor

Gençlerbirliği Kulübü, 35 yaşındaki Brezilyalı stoper Diego Angelo ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Gençlerbirliği Kulübü, 35 yaşındaki Brezilyalı stoper Diego Angelo ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz yıl takım kaptanlarımızdan olan Diego Angelo ile karşılıklı anlaşma sonucu yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Diego'ya emekleri ve ayrılırken göstermiş olduğu fedakarlıklar için teşekkür ediyoruz." denildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar

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