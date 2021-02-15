Gençlerbirliği-Beşiktaş maçının yoğun kar altında oynanması bekleniyor

Süper Lig'in 25. haftasında Eryaman Stadı'nın ev sahipliği yapacağı Gençlerbirliği-Beşiktaş maçının yoğun kar yağışı altında oynanması bekleniyor. Eryaman Stadyumu Müdürü İrfan Erbaş, maçın oynanması için tüm tedbirlerin alındığını ve stadın alttan ısıtmasının geceden bu yana çalıştığını söyledi.