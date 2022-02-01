Gençlerbirliği, Antalya kampında hazırlık maçını tek golle kazandı
AA, Erkan Tiryaki - Spor
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Spor Toto 1. Lig ekibi Gençlerbirliği, Antalya kampında hazırlık maçında Bulgaristan temsilcisi Levski Sofya'yı 1-0 yendi.
ANTALYA (AA) - Spor Toto 1. Lig ekibi Gençlerbirliği, Antalya kampında hazırlık maçında Bulgaristan temsilcisi Levski Sofya'yı 1-0 yendi.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Belek Turizm Merkezi'nde Kaya Palazzo Golf Resort Belek'in sahasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı.
Maçın tek golünü Gençlerbirliği adına 71. dakikada İlker Karakaş kaydetti ve kırmızı-siyahlılar sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.
AA / Erkan Tiryaki - Spor