Sırbistan'ın Novi Sad kentinde devam eden Gençler ve Yıldızlar Avrupa Eskrim Şampiyonası'nın dördüncü gününde genç kadınlar epe, genç kadınlar flöre ve genç erkekler kılıç kategorilerinde takımlar piste çıktı.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre genç kadınlar epe milli takımı (Aleyna Ertürk, Kayra Naz Özcan, Damlanur Sönmüş, Berra Sonyüksek) 12'nci, genç kadınlar flöre takımı (Nazlı Ceren Alioğlu, Almıla Birçe Durukan, Alisa İsbir, Melike Taşdelen) 12'nci ve genç erkekler kılıç takımı (Tolga Aslan, Emirhan Çiftci, Muhammed Furkan Kalender, Adem Doruk Küpeli) organizasyonu 11'inci takım olarak tamamladı.

Organizasyonun beşinci gününde yarın düzenlenecek takım müsabakalarında genç erkekler epe, genç erkekler flöre ve genç kadınlar kılıç milli takımları mücadele edecek.