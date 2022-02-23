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Genç taekwondocular 3 madalya ile başladı!

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Genç taekwondocular 3 madalya ile başladı!

Türk taekwondocular, Dünya Taekwondo Başkanlık Kupası'da gençler kategorisinde 2 altın ve 1 bronz madalya kazandı.

Türk taekwondocular, Dünya Taekwondo Başkanlık Kupası'da gençler kategorisinde 2 altın ve 1 bronz madalya kazandı.

Avrupa Taekwondo Birliği (WTE) Tarafından Arnavutluk'un Durres kentinde düzenlenen Dünya Taekwondo Başkanlık Kupası'da gençler kategorisinde ilk gün müsabakaları yapıldı. Toplam 8 sıklette müsabakalar yapılırken, sporcularımız 2 altın ve 1 bronz madalya kazandı.

Genç kızlar 42 Hayrunnisa Gürbüz ile erkekler 68 kiloda Ömer Furkan Körpe, tüm rakiplerini mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu. Genç kızlar 52 kiloda mücadele eden Selen Gündüz bronz madalya kazandı. Sporcular, tercihlerine göre bu yıl yapılacak Olimpik Kilo Kategorileri Avrupa Şampiyonası'na veya Avrupa Ümitler Taekwondo Şampiyonası'na kota hakkı elde etti.

Dünya Taekwondo Başkanlık Kupası, yarın gençler kategorisinde 8 sıklette yapılacak müsabakalarla devam edecek. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Spor

Başkanlık Kupası, Bronz Madalya, Taekwondo, Türk, Spor, Haberler

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