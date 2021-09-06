Genç pehlivan madalya ile döndü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Genç pehlivan madalya ile döndü

Genç pehlivan madalya ile döndü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Bu yıl 669'uncusu düzenlenen Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde, Mustafakemalpaşaspor Belediye'yi temsil eden genç pehlivan Bekir Özturgut, ikincilik madalyası ile ilçeye döndü.

Bu yıl 669'uncusu düzenlenen Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde, Mustafakemalpaşaspor Belediye'yi temsil eden genç pehlivan Bekir Özturgut, ikincilik madalyası ile ilçeye döndü.

Antalya'nın Elmalı ilçesinde Recep Gürbüz Stadı'nda 3 Eylülde alt boyların mücadeleleriyle başlayan yağlı güreşler nefes keserken, küçük orta büyük boy kategorisinde rakiplerini yenen Bekir Özturgut ikinci olarak büyük orta kategorisine yükseldi.

Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nin Türk'ün ata sporu güreşin "ilk er meydanı" olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Mehmet Kanar, "İlçemizi en iyi şekilde temsil ederek rakiplerine üstünlük sağlayan ve ikincilik madalyası ile dönen genç sporcumuz Bekir Özturgut ve teknik ekibi tebrik ediyorum. Bize büyük sevinç yaşatan pehlivanımıza başarılar diliyorum" dedi. - BURSA

Genç pehlivan madalya ile döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mansur Yavaş Meral Akşener Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı Seda Sayan Cem Yılmaz Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Cristiano Fatih Terim Sergen Yalçın Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Genç pehlivan madalya ile döndü - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.9.2021 16:43:36. #1.14#

title