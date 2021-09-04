Portekiz'den bronz madalya geldi
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Portekiz'den bronz madalya geldi

Portekiz'den bronz madalya geldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Portekiz'in Caldas da Rainha kentinde yapılan Avrupa U17-U19 Şampiyonası'nda U17 Karışık Bayrak Yarışı'nda milli sporcular Belemir Almira Dede ve Kıvanç Taşyaran, yarışı üçüncü bitirerek bronz madalya aldı.

Portekiz'in Caldas da Rainha kentinde yapılan Avrupa U17-U19 Şampiyonası'nda U17 Karışık Bayrak Yarışı'nda milli sporcular Belemir Almira Dede ve Kıvanç Taşyaran, yarışı üçüncü bitirerek bronz madalya aldı.

Avrupa Modern Pentatlon Konfederasyonu'nun Portekiz Modern Pentatlon Federasyonu ile birlikte düzenlediği U17-U19 Avrupa Şampiyonası, 29 Ağustos - 4 Eylül tarihleri arasında Portekiz'in Caldas da Rainha kentinde gerçekleştirildi.

Türkiye'den toplam 16 sporcunun katılım gösterdiği şampiyonada; U17 kategorisinde 4 kadın ve 4 erkek, U19 yaş kategorisinde 4 kadın 4 erkek sporcu mücadele etti. Şampiyonanın son gününde gerçekleştirilen U17 Karma Bayrak Yarışı'nda mücadele eden milli sporcular Belemir Almira Dede ve Kıvanç Taşyaran, yarışı üçüncü sırada bitirdi ve Türkiye'ye bronz madalya kazandırdı.

Türkiye'yi Portekiz'de U19 Kadınlar kategorisinde Selen Gülel, Ebrar Çalışkan, Bensu Gül, Bensu Bozdağ; U19 Erkekler kategorisinde Furkan Murat, Tolga Topaklı, Yağız Ak, Doğukan Ahmed; U17 Kadınlar kategorisinde Zeynep Altınbaş, Almira Belemir Dede, Eda Özrodop, Zeynep Yazgı Ekici, U17 Erkekler kategorisinde Kıvanç Taşyaran, Münir Mert Can, Jan Demir Vurdum ve Doruk Altınbaş temsil etti.

U19 kategorisinde yüzme, eskrim, koşu ve atış; U17 kategorisinde ise yüzme, koşu ve atış branşlarında yapılan şampiyona, 29 Ağustos'ta U19 Kadınlar Bayrak Yarışı ile başladı. Ardından 7 günlük yarış boyunca, sırasıyla U7 kadınlar kategorisinin elemeleri, U19 Erkekler Bayrak Yarışı, U17 erkekler kategorisi elemeleri, U19 Karma Bayrak Yarışı, U17 Kadınlar Finali, U19 Kadınlar Eleme Yarışları, U17 Erkekler Finali, U19 Erkekler kategorisi elemeleri, U17 Kadınlar Bayrak Yarışı, U19 Kadınlar finali, U17 Erkekler Bayrak Yarışı ile devam etti. Şampiyona, 4 Eylül'de yapılan U19 Erkekler finali ve U17 Karma Bayrak Yarışı ile son buldu. - İSTANBUL

Portekiz'den bronz madalya geldi
Portekiz'den bronz madalya geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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