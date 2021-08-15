Fenerbahçeli ve Galatasaraylı kürekçilerden oluşan milli takım, dünya ikincisi oldu
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Fenerbahçeli ve Galatasaraylı kürekçilerden oluşan milli takım, dünya ikincisi oldu

Fenerbahçeli ve Galatasaraylı kürekçilerden oluşan milli takım, dünya ikincisi oldu
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Türkiye JM4+ (Genç Erkekler Dört Tek Dümencili) Kürek Takımı, Gençler Dünya Şampiyonası'nda dünya ikincisi oldu.

Türkiye JM4+ (Genç Erkekler Dört Tek Dümencili) Kürek Takımı, Gençler Dünya Şampiyonası'nda dünya ikincisi oldu.

Bulgaristan'ın Plovdiv kentinde 11-15 Ağustos tarihleri arasında yapılan Gençler Dünya Şampiyonası'nda milli kürekçiler Ali Ardıl İlgün, Kaan Yılmaz Aydın, Ege Büyükçetin (Fenerbahçe), Enver Erman ve Serkan Erkal'dan (Galatasaray) oluşan JM4+ (Genç Erkekler Dört Tek Dümencili) Takımı, 06: 21.53'lük derecesiyle Fransa, ABD, Almanya ve Rusya'yı geride bırakarak dünya ikincisi oldu ve gümüş madalya kazandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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