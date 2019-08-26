Genç file bekçisi Kardemir Karabükspor'da

26.08.2019 17:04

Kilimli Belediyespor forması giyen 16 yaşındaki genç file bekçisi Emre Aygün, Kardemir Karabükspor'a transfer oldu.



Zonguldak'ta Süper Amatör Lig takımı Kilimli Belediyespor'un U-16, U-19 ve A takım ikinci kalecisi 16 yaşındaki genç yetenek Emre Aygün gösterdiği performansla Amatör ve profesyonel kulüplerin dikkatini çekmişti. 16 yaşındaki genç file bekçisi Emre Aygün, geçtiğimiz günlerde TFF 2. Lig'in köklü kulüplerinden Kardemir Karabükspor'a transfer oldu. Aygün, Karabük'e giderek resmi sözleşmeyi imzaladı.



Öte yandan Kardemir Karabükspor yönetimi geleceğe yatırım olarak gördüğü genç kaleci Aygün ile 18 yaşına girer girmez profesyonel sözleşme imzalayacağı öğrenildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA