Gelişi olaylı, gidişi sessiz oldu! Güreşçi Hamza Yerlikaya'nın bankacılık serüveni bitti

12 Haziran 2020 tarihinde Vakıfbank Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanan eski milli güreşçi Hamza Yerlikaya'nın banka yönetimindeki görevi bugün sona erdi.

Vakıfbank'ın bugün Olağan Genel Kurulu yapıldı. Edinilen bilgiye göre, eski milli güreşçi Hamza Yerlikaya, bankanın yeni yönetim kurulunda yer almayacak. Hiçbir bankacılık tecrübesi olmadan bu göreve getirilmesi uzun süre konuşulan Hamza Yerlikaya'nın yerine ise Vakıfbank Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Saydam getirildi.

ABDÜLKADİR AKSU BAĞIMSIZ ÜYE OLDU

AK Parti eski milletvekillerinden Abdülkadir Aksu da geçen yıl Vakıfbank'ın yönetim kurulu başkanlığına getirilmişti. Bugün Abdülkadir Aksu'nun da görevinden ayrıldığı yönetim kurulunda bağımsız üye olarak yer alacağı öğrenildi.

ZİRAAT BANKASI'NDA GÖREV DEĞİŞİMİ

Öte yandan Kamu Bankaları Genel Kurulu tamamlandı. Ziraat Bankası'nda bir görev değişikliği yaşandı. Genel Müdür Hüseyin Aydın görevinden ayrıldı. Yerine ise Alpaslan Çakar getirildi. Halk Bank ve Vakıf Bank Genel Müdürlüklerinde bir değişiklik olmadı. Halk Bankası Genel Müdürü Osman Arslan ve Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih görevlerine devam ediyor.