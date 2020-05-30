Geleceğin yıldızı olarak görülen Pellistri, Real Madrid ile Manchester City'nin gündeminde Uruguay ekibi Penarol'ün gelecek vadeden 18 yaşındaki futbolcusu Facundo Pellistri, Avrupa devleri Real Madrid ile Manchester City'nin transfer listesinde bulunuyor.

Manchester City ve Real Madrid, Uruguay'ın Penarol takımında forma giyen 18 yaşındaki genç yıldız adayı Facundo Pellistri'nin peşinde.

Manchester City'nin 10 milyon Poundluk bir bonservis bedeli olduğu belirtilen yıldız adayını ilk etapta gelişmesi için kiralık olarak gönderebileceği öne sürüldü.

City'nin bu transferdeki en büyük rakipleri ise İspanyol devi Real Madrid. Eflatun beyazlılar 2016 yazında Penarol'den daha önce Federico Valverde'yi transfer etmişti. Madrid yönetimi bu transferde daha önceki ilişkilerini kullanarak genç oyuncunun transferinde bir adım öne geçmenin planlarını yapıyor.