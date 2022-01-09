Gedson Fernandes'ten Galatasaray'a iyi haber! 1.5 yıllık imzayı atıyor
Galatasaray, Gedson Fernandes transferinde mutlu sona çok yaklaştı. Benfica'nın inadını kıran sarı-kırmızılılar, genç yıldızı satın alma opsiyonlu kiralama konusunda Portekiz ekibiyle anlaşmaya vardı.
Sarı-kırmızılı ekipte, yılan hikayesine dönen Gedson Fernandes transferinde iyi haber geldi. Başarılı orta sahayla el sıkışan yönetim, Portekiz kulübünün inadını da sonunda kırdı.
Fanatik'in haberine göre,Portekizli orta saha 1,5 yıllığına kiralık olarak kadroya dahil edilecek. Benfica'ya ise 1 milyon 500 bin euro kiralama bedeli ödenecek.
22 yaşındaki orta sahanın kazanacağı ücret de belli oldu. Gedson Fernandes, sezon sonuna kadar 900 bin euro'ya imza atacak. Portekizli oyuncu, gelecek sezon ise 1 milyon 800 bin euro garanti ücret kazanacak.
Geçen sezon devre arasında kiralanan başarılı oyuncu, sarı-kırmızılı kulüpte 18 maçta 1 gol, 3 asistle oynadı.
Sezon başında da transferi gündeme gelen Gedson'u, kulübü Benfica bırakmamıştı. 22 yaşındaki orta saha, bu sezon sadece 4 maça çıktı.
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