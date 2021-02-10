Galatasaraylı Gedson Fernandes ilk maçında golle tanıştı

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Galatasaray'ın yeni transferi Portekizli futbolcu Gedson Fernandes, Alanyaspor maçı ile birlikte sarı-kırmızılı formayı ilk kez giydi ve rakip fileleri havalandırmayı başardı.

Taraftarın performansını merakla beklediği Portekizli futbolcu Gedson Fernandes, Galatasaray kariyerine golle başladı.

Sarı kırmızılıların devre arasında kadrosuna kattığı Portekizli futbolcu Gedson Fernandes, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Alanyaspor maçına yedeklerde başladı. 22 yaşındaki futbolcu, mücadelenin 66. dakikasında Younes Belhanda'nın yerine oyuna dahil oldu ve sarı-kırmızılı formayı ilk kez giyme heyecanı yaşadı.

Portekizli futbolcu, 90+4. dakikada da takımının ikinci golünü kaydetti ve Galatasaray kariyerine golle başladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı