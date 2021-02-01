Galatasaray'ın yeni transferi Fernandes, ambulans uçakla İstanbul'a geldi
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Galatasaray'ın yeni transferi Fernandes, ambulans uçakla İstanbul'a geldi

01.02.2021 17:10 | Son Güncelleme: 01.02.2021 17:43

Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı yeni transferi Portekizli futbolcu Gedson Fernandes'i almak için ambulans havalimanına geldi. Transferi KAP'a bildiren sarı kırmızılılar, Portekizli futbolcu için toplan 3,5 milyon euro ödeyecek.

Galatasaray'ın kiralık olarak kadrosuna katacağı Portekizli futbolcu Gedson Fernandes'in korona virüs testi pozitif çıkmıştı.

22 yaşındaki futbolcuyu taşıyan özel uçak İstanbul'a indi. Portekizli futbolcuyu almaya gelen ambulans gelmişti.

G.SARAY TRANSFERİ KAP'A BİLDİRMİŞTİ

Galatasaray, Gedson Fernandes'in geçici transferi konusunda Benfica ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirmişti.

Galatasaray'ın yeni transferi Fernandes, ambulans uçakla İstanbul'a geldi

TOPLAM 3,5 MİLYON EURO ÖDENECEK

Oyuncuyu 1,5 yıllığına kiralayacak olan Galatasaray, 2 milyon euro kiralama bedeli ödeyecek. Yapılan anlaşmada satın alma opsiyonu yer alacak. Toplam 3.5 milyon euro maliyeti olan oyuncunun, satın alma bedeli ise Portekiz ekibi tarafından 20 milyon Euro olarak belirlendi.

Benfica altyapısından yetişen Fernandes, Portekiz ekibinin A takımında 2 sezonda 56 maçta forma giyip 2 gol atarken ardından Tottenham yolunu tuttu.

Galatasaray'ın yeni transferi Fernandes, ambulans uçakla İstanbul'a geldi
Galatasaray'ın yeni transferi Fernandes, ambulans uçakla İstanbul'a geldi
Galatasaray'ın yeni transferi Fernandes, ambulans uçakla İstanbul'a geldi
Galatasaray'ın yeni transferi Fernandes, ambulans uçakla İstanbul'a geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OĞUZHAN ORT

Haber Yorumları (3)
FIRAT: gereksiz maliyetli bi topçu o paralara degmez
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XXX: yıldız a bak kariyerinde 8 golü olan yıldız. .
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ŞAMPİYON FENER: HEMEN ALIN GETİRİN YOKSA ALIRIZ HEMEN
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