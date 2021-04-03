Gedson Fernandes, Hatay karşısında stoper oynayarak kariyerinde bir ilke imza attı

Galatasaray, Hatay karşısına savunmada 2 önemli ismi Luyindama ve Marcao'dan yoksun olarak çıktı. Sarı-kırmızılılar karşılaşmaya sürpriz bir stoper ikilisiyle başladı. Maça savunmada Ryan Donk ve Gedson Fernandes ikilisiyle başlayan Aslan, ilk yarıda sahadan 2-0 mağlubiyetle ayrıldı. Kariyerinde ilk kez stoper pozisyonunda oynayan Gedson, bekleneni veremedi.

Galatasaray'da cezaları nedeniyle Hatay karşısında oynamayan Luyindama ve Marcao'nun yerine savunmada sürpriz bir ikili görev aldı. Teknik direktör Fatih Terim, Ryan Donk'un yanında devre arasında kadroya katılan ve kariyerinde iki yönlü orta saha oyuncusu olarak öne çıkan Gedson Fernandes'i görevlendirdi.

PROFESYONEL KARİYERİNDE İLK KEZ STOPER

22 yaşındaki Portekizli oyuncu böylece, profesyonel kariyerinde ilk kez stoper olarak görev almış oldu. Gedson, geçtiğimiz sezon Tottenham'da Wolverhampton maçında 8 dakika sağ bek olarak oynamıştı.