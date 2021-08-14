Gedson adım adım Aslan'a! Portekizli yetenek, Benfica'nın maç kadrosuna alınmadı

Galatasaray ile anılan Gedson Fernandes'ni transfer ihtimali gittikçe güçleniyor. Son zamanlarda kadroda düşünülmediği konuşulan 22 yaşındaki futbolcu, bu kez yedek kulübesinde bile yer almadı. Galatasaray'ın bonservis için 10 milyon euroya işi bitirdiği konuşuluyor.