Gedson adım adım Aslan'a! Portekizli yetenek, Benfica'nın maç kadrosuna alınmadı
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Gedson adım adım Aslan'a! Portekizli yetenek, Benfica'nın maç kadrosuna alınmadı

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Galatasaray ile anılan Gedson Fernandes'ni transfer ihtimali gittikçe güçleniyor. Son zamanlarda kadroda düşünülmediği konuşulan 22 yaşındaki futbolcu, bu kez yedek kulübesinde bile yer almadı. Galatasaray'ın bonservis için 10 milyon euroya işi bitirdiği konuşuluyor.

Aslan'ın kadrosuna katmak istediği Gedson Fernades transferinde sıcak bir gelişme yaşandı. 22 yaşındaki Portekizli, ligin ikinci haftasındaki Arouca maçının kadrosuna alınmadı.

Gedson adım adım Aslan oluyor! Portekizli yetenek, Benfica'nın maç kadrosuna alınmadı

İLK HAFTADAN BELLİYDİ

Gedson Fernandes, geçen hafta oynanan Moreirense maçında 83'te oyuna alınmış ve gol kutlamasına katılmamıştı. Bu hareketten sonra Gedson'un ayrılacağına dair sinyal alınmıştı.

Gedson adım adım Aslan oluyor! Portekizli yetenek, Benfica'nın maç kadrosuna alınmadı

10 MİLYON EURO

Galatasaray ve Benfica'nın 10 milyon euroya el sıkıştığı konuşuluyor. Aslan, diğer transferlerde olduğu gibi Gedson'u da taksitle alacak. Ödeme 3 yıla yayılacak.

Gedson adım adım Aslan'a! Portekizli yetenek, Benfica'nın maç kadrosuna alınmadı
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