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Tarlada 1 liradan satılan karpuz üreticinin yüzünü güldürdü

Türkiye'nin karpuz üretiminin yüzde 25'ini gerçekleştiren Adana'da geçen sene fiyatı 20 kuruşa kadar düşen ve çiftçiyi mutsuz eden karpuzun kilogram fiyatı 1 lirayı buldu. Fiyatlardan dolayı bu yıl çiftçinin yüzü gülüyor.

Tarlada 1 liradan satılan karpuz üreticinin yüzünü güldürdü
24.06.2020 09:33 | Son Güncelleme: 24.06.2020 10:25

Yaz sıcaklarının vazgeçilmez meyvelerinden biri olan karpuzda hasat kent genelinde sürüyor. Ülkenin yıllık ortalama 4 milyon ton seviyesindeki karpuz üretiminin yüzde 25'i Adana'da gerçekleştiriliyor. Haziran ayında olunmasına rağmen ülke genelinde hava sıcaklıklarının düşmesinden dolayı karpuzun yetişmesi biraz gecikti.

Geçen sene kilogramı 20 kuruşa kadar düşen ve para etmediği için bu sene ekim alanı yüzde 10 azalan karpuzda çiftçi bu sezon memnun. Tadı, aroması, kokusu ve rengiyle ünlü Adana karpuzunun kilogramı Mayıs ayının ilk haftasında tarlada 2 ile 2 buçuk lira arasında satılırken geçen hafta fiyatlar 60-70 kuruşa kadar geriledi. Düşen fiyatlar çiftçiyi tekrardan umutsuzluğa iterken bu haftanın başında fiyatlar tekrardan 1 liranın üzerine çıktı.

Tarlada 1 liradan satılan karpuz üreticinin yüzünü güldürdü

"HASAT BOLLUĞU YAŞANINCA FİYATLAR GERİLEMİŞTİ"

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, "Şu an karpuzun kilosu 90 kuruş ile 1 lira 10 kuruş arasında değişmekte. Karpuz son 1 haftadır çiftçi ve tüccarın yüzünü güldürmekte. Bundan 1 hafta önce kilogram fiyatı 50 kuruşa kadar düşmüştü. O fiyatlar da anca maliyeti kurtarıyordu. Ovada hasat azalıp havalar da serin gittiği için karpuz azar azar piyasaya girdi. Fiyatlar iyi ve daha da yükselecek gibi. Karpuzu şu an bekletenler para kazanıyor. Haziran ayının ilk haftasında hasat bolluğu yaşanınca fiyatlar bayağı gerilemişti" diye konuştu.

Tarlada 1 liradan satılan karpuz üreticinin yüzünü güldürdü

"YAVAŞ OLGUNLAŞAN KARPUZ FİYATLARI YÜKSELDİ"

Geçen sene karpuz para etmediği için bu sene yüzde 10 ekim alanında azalış olduğunu vurgulayan Mehmet Akın Doğan, "Geçen sene 140 bin bu sene ise 120 bin dönüm ekili karpuz var. Bu sene havalar serin gidip karpuzlar yavaş yavaş hasat edilince fiyatlar iyi. Karpuzlarda birikme olmadı. Şu an Haziran'ın son haftasında olmasına rağmen Adana çok serin. Ürün piyasaya çok girmeyip yavaş yavaş olgunlaşınca karpuz fiyatları yükseldi" ifadelerini kullandı.

Kentte 500 dönüm arazide karpuz yetiştiren Cumali Altay ise şu anda fiyatların iyi gittiğini, 60 kuruşun altına düşmesi halinde ise zarar edebileceklerini söyledi.

Tarlada 1 liradan satılan karpuz üreticinin yüzünü güldürdü

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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