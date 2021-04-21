Geçen hafta Erzurum'u 40 metreden avlayan Rodallega, Ankaragücü'ne de benzer tarifeyi uyguladı

Geçtiğimiz hafta Yılmaz Vural'ın çalıştırdığı Erzurum'u 40 metreden avlayan Kolombiyalı golcü Rodallega, bu kez de Ankaragücü deplasmanında serbest vuruştan nefis bir gol kaydetti. Yaklaşık 30 metre mesafede topun başına geçen deneyimli forvetin önce orta açacağı düşünüldü ama zor köşeye attığı golle şaşkına uğrattı. Bu golün ardından abartılı sevinç gösterisi yapmayarak futbolseverlerin takdirini topladı.

Denizlispor'un 35 yaşındaki forveti Hugo Rodallega fırtınası durdurulamıyor. Kolombiyalı golcü, geçen hafta 40 metreden avladığı Erzurum'a yaptığı gibi aynı tarifeyi Ankaragücü'ne de uyguladı. Kolombiyalı golcü yaklaşık 30 metre uzaklıktaki serbest vuruşta topun başına geldi. Önce orta açacağı düşünüldü ama Rodallega barajın ve kalecinin kapattığı açıyı seçti, adeta örümcek ağlarını aldı.

İSTATİSTİKLERİ ALEV ALDI

Hugo Rodallega bu sezon Ege ekibinde çıktığı 32 karşılaşmada 14 gol ve 3 asist üretti. Bir dönem Trabzonspor'da da top koşturan deneyimli forvet, Karadeniz ekibinde de fantastik goller atmıştı. İlerleyen yaşına rağmen fit görüntüsünü korumaya devam eden Rodallega'nın önümüzdeki sezon ligde daha büyük bir takıma gitme ihtimali kuvvetli gözüküyor.