Gazişehir Gaziantep'te Webo En Az Bir Ay Yok

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep'in golcü oyuncusu Pierre Webo, sakatlık nedeniyle en az bir ay forma giyemeyecek.

Gazişehir Gaziantep'te Webo En Az Bir Ay Yok

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep'in  golcü oyuncusu Pierre Webo, sakatlık nedeniyle en az bir ay forma giyemeyecek.

Kulüpten yapılan açıklamada, dün gerçekleştirilen antrenmanda sakatlık  yaşayan Webo'nun yapılan kontrollerde sağ arka adalesinde ikinci derece yırtık  tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada tedavisine başlanan Webo'nun 4 ila 6 hafta forma  giyemeyeceği kaydedildi.

Kaynak: Skorer

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