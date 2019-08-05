Gazişehir Gaziantep'te Ayhan Akman görevinden ayrıldı

Süper Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep'in sportif direktörü Ayhan Akman, görevini bıraktığını açıkladı.

5.08.2019 18:54
Gazişehir Gaziantep'te Ayhan Akman görevinden ayrıldı

Süper Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep'in sportif direktörü Ayhan Akman, görevini bıraktığını açıkladı.
Akman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni sezon hazırlıkları öncesinde Gaziantep ekibinden gelen teklifi kabul ederek göreve geldiğini anımsattı.
Daha sonra anlaşmazlıkların yaşandığını ifade eden Akman, "Transfer konusundaki anlaşmazlıklar nedeniyle Gazişehir Gaziantep Kulübüyle anlaşarak yollarımızı ayırdık. Gaziantep ekibine bundan sonraki süreçte başarılar dilerim." diye konuştu.

Kaynak: AA
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