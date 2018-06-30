Gazişehir'de Kemal Aslan'la Yollar Ayrıldı

Spor Toto 1.Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep'te Sportif Direktör Kemal Aslan ile yollar ayrıldı.

Bir yıldır Gazişehir'de sportif direktörlük görevini üstlenen Kemal Aslan ile kulüp arasındaki bağ karşılıklı anlaşma sonucu bozuldu.

Konu ile ilgili Kırmızı-Siyahlı kulüpten yapılan açıklamda, "Profesyonel Futbol Takımımızın, 2017-2018 sezonunda Sportif Direktörlüğü görevini üstlenen Kemal Aslan ile yollarımız karşılıklı olarak ayrılmıştır. Kemal Aslan'a katkı ve desteklerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki hayatında başarılar dileriz" denildi. - GAZİANTEP