Gazişehir'de Ayhan Akman sportif direktörlüğe getirildi



Spor Toto Süper Lig'in yeni takımlarından Gazişehir Gaziantep, sportif direktörlük konusunda Ayhan Akman ile anlaştı.

Play-off finalinde Hatayspor'u penaltılarla yenerek Süper Lig'e yükselen Gaziantep Gazişehir Futbol Kulübü yeni sezon için transfer çalışmalarına başladı. Teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yollarını ayıran kırmızı-siyahlı ekip teknik kadroyu güçlendirmek adına Ayhan Akman ile sportif direktörlük konusunda anlaşmaya vardı. Yeni sezona güçlü bir kadro ile girmeyi hedefleyen Gaziantep Gazişehir'in teknik direktör arayışı ise devam ediyor.

Kaynak: DHA

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