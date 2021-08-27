Gaziantep, Yeni Malatyaspor maçına hazır
Gaziantep, Süper Lig'in 3. haftasında yarın Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Gaziantep, Süper Lig'in 3. haftasında yarın Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, tesislerde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat 10 dakika sürdü.
Koordinasyon çalışmalarıyla başlayan idman, pas ve çift kale maçla son buldu.
Kırmızı-siyahlı ekip, bu antrenmanla birlikte hazırlıklarını tamamladı. Gaziantep, Malatya'ya gidip kampa girecek ve maç saatini bekleyecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Feride Pelin İnal