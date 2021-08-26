Gaziantep Ticaret Borsası
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Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsası
Anadolu Ajansı / Feride Pelin İnal - Haberler | Ekonomi

Gaziantep Ticaret Borsasında kavrulmuş Antep fıstığının kilogramı 70 liradan satıldı.

Gaziantep Ticaret Borsasında kavrulmuş Antep fıstığının kilogramı 70 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün

MiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (yaş)Kg28,6828,78
Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg70,0070,00
Kırmızı kabuklu mercimekKg9,839,83
BulgurKg4,654,65
Nohut (9 mm)Kg9,049,04
PirinçKg5,527,17
MısırKg2,492,49
ArpaKg1,421,42

Kaynak: Anadolu Ajansı / Feride Pelin İnal

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