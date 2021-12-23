Gaziantep Ticaret Borsası
AA / Feride Pelin İnal - Haberler | Ekonomi
Gaziantep Ticaret Borsası'nda kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı 14,40 ila 14,50 liradan satıldı.
Gaziantep Ticaret Borsası'nda kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı 14,40 ila 14,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Sert buğday (Güneydoğu)
|Kg
|4,88
|5,25
|Ekmeklik buğday
|Kg
|4,25
|4,60
|Ekmeklik buğday (yemlik)
|Kg
|4,10
|4,20
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|14,40
|14,50
AA / Feride Pelin İnal - Ekonomi Haberleri
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