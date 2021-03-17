Gaziantep'te Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları
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Gaziantep'te Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları

17.03.2021 14:33 | Son Güncelleme: 17.03.2021 14:40
Gaziantep'te Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları

Gaziantep, Süper Lig'in 31. haftasında 20 Mart Cumartesi günü Yeni Malatyaspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Gaziantep, Süper Lig'in 31. haftasında 20 Mart Cumartesi günü Yeni Malatyaspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Ricardo Sa Pinto yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Isınma ve pas çalışmalarıyla başlayan idmanın ana bölümünde, geniş sahada çift kale maç oynandı.

Kırmızı-siyahlılar, hazırlıklarına yarın devam edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kerem Kocalar

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