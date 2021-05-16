Gaziantep'te, Beşiktaş taraftarları şampiyonluğu kutladı
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Gaziantep'te, Beşiktaş taraftarları şampiyonluğu kutladı

Gaziantep'te, Beşiktaş taraftarları şampiyonluğu kutladı
Demirören Haber Ajansı / Ahmet KILIÇ - Haberler | Spor

Gaziantep'te Beşiktaşlı taraftarlar şampiyonluğu coşkuyla kutladı.

Gaziantep'te Beşiktaşlı taraftarlar şampiyonluğu coşkuyla kutladı.

Süper Lig'in 42'nci haftasında deplasmanda Göztepe'yi 2-1 mağlup eden Beşiktaş, 2020-2021 sezonunun şampiyonu oldu. Gaziantep'te siyah-beyazlı yüzlerce taraftar kent merkezinde şampiyonluğu kutladı. Taraftarlar, ellerinde bayraklarla şampiyonluk sevincini yaşadı. Takımları lehine tezahürat yapan taraftarlar, şampiyonluk şarkıları söyledi. Yoğun araç konvoyu, bayraklar ve meşalelerle şampiyonluğu kutlayan taraftarlar, polisin uyarıları sonrası dağıldı.

Gaziantep'te, Beşiktaş taraftarları şampiyonluğu kutladı
Gaziantep'te, Beşiktaş taraftarları şampiyonluğu kutladı
Gaziantep'te, Beşiktaş taraftarları şampiyonluğu kutladı
Gaziantep'te, Beşiktaş taraftarları şampiyonluğu kutladı
Gaziantep'te, Beşiktaş taraftarları şampiyonluğu kutladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet KILIÇ

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