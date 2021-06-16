Gaziantep Şilili futbolcu Sagal ile anlaştı
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Gaziantep Şilili futbolcu Sagal ile anlaştı

Gaziantep Şilili futbolcu Sagal ile anlaştı
Anadolu Ajansı / Kerem Kocalar - Haberler | Spor

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep, Şilili kanat oyuncusu Angelo Sagal ile 1 yılı opsiyonlu 3 yıllığına anlaştı.

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep, Şilili kanat oyuncusu Angelo Sagal ile 1 yılı opsiyonlu 3 yıllığına anlaştı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, transfer çalışmalarını sürdüren kırmızı-siyahlılar, son olarak Denizlispor forması giyen Şili Milli Takım oyuncularından Angelo Sagal ile anlaşmaya vardı.

Sagal, kulüp yöneticileri Erhan Özmen, Sezer Cihan, Cihan Koçer, Mehmet Ali Şimşek ve Emrah Özdağlı'nın da katıldığı imza töreninde, kendisini bir yılı opsiyonlu 3 yıllığına Gaziantep ekibine bağlayan resmi sözleşmeye imza attı.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kerem Kocalar

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