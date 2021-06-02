Gaziantep FK'da, Güray Vural ile yollar ayrıldı
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Gaziantep FK'da, Güray Vural ile yollar ayrıldı

Gaziantep FK'da, Güray Vural ile yollar ayrıldı
Demirören Haber Ajansı / Hasan Kırmızıtaş - Haberler | Spor

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, sözleşmesi sonra eren Güray Vural ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, sözleşmesi sonra eren Güray Vural ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Gaziantep Futbol Kulübünden yapılan açıklamada, milli futbolcuya 2 sezondur yaptığı katkılardan dolayı teşekkür edilerek şöyle denildi: "Profesyonel Futbol Takımımızın, iki sezondur formasını başarıyla terleten milli futbolcu Güray Vural ile sözleşmemiz sona ermiş olup, yollarımız ayrılmıştır. Kulübümüze vermiş olduğu katkılarından dolayı Güray Vural'a en içten dileklerimizle teşekkür eder, futbol hayatında başarılar dileriz."


- Gaziantep

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan Kırmızıtaş

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